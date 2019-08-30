В Сумах мужчина убил собственного сына из обреза ружья - полиция

Сотрудники Сумского отдела полиции получили оперативную информацию, что 62-летний сумчанин убил своего сына, а тело вывез в неизвестном направлении.

Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как таковому. Более того, мужчина даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести.

На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. И во время очередной беседы с правоохранителями он сознался в убийстве. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра.

Предварительно установлено, что 22 августа между отцом и сыном, которые прибывали в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Наконец, чтобы оставить за собой последнее слово, выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Молодой мужчина умер.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, пенсионер замотал тело в надувную резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Что касается лодки и обреза ружья - он утопил их в водоеме.

Сейчас задержанному под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры уже объявлено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей.

Проводятся дальнейшие следственные действия. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, во Львове полицейские задержали мужчину, причастного к убийству сына, который умер после ранения ножом в грудь.