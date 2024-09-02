У Сумах через ракетний удар рф 18 постраждалих, у тому числі 6 дітей - ДСНС
Київ • УНН
Російська ракета вразила заклад освіти в Сумах, де розташований центр реабілітації дітей. Пошкоджено будівлі, 18 людей травмовано, з них 6 дітей. Рятувальники ліквідують наслідки атаки.
Внаслідок ракетного удару російських військ по закладу освіти в Сумах, де розташований центр реабілітації дітей, 18 людей травмовано, з них 6 дітей, повідомили у ДСНС України у понеділок, пише УНН.
Суми: рятувальники ліквідовують наслідки російського ракетного удару. Напередодні ворог завдав удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Внаслідок атаки частково зруйнована будівля, виникло загоряння. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Надзвичайники оперативно ліквідували осередки горіння. За попередньою інформацією травмовано 18 людей, з них 6 дітей
Наразі, як вказано, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Росія завдала ракетного удару по дитячому центру в Сумах01.09.24, 22:21 • 34391 перегляд