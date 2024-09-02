В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС

В Киеве перед началом учебного года в результате атаки рф повреждены окна двух школ 15 минут назад • 11244 просмотра

Метро "Святошин" в Киеве работает после ракетной атаки рф в обычном режиме - КГГА 30 минут назад • 15078 просмотра

Из-за ракетной атаки рф на Киев уже трое пострадавших 58 минут назад • 17536 просмотра

Ночная атака рф на Киев: падение обломков фиксировали в 8 районах, есть повреждения станции метро на Святошине, один госпитализированый час назад • 15426 просмотра