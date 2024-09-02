В Сумах из-за ракетного удара рф 18 пострадавших, в том числе 6 детей - ГСЧС
Киев • УНН
Российская ракета поразила учебное заведение в Сумах, где расположен центр реабилитации детей. Повреждены здания, 18 человек травмированы, из них 6 детей. Спасатели ликвидируют последствия атаки.
В результате ракетного удара российских войск по учебному заведению в Сумах, где расположен центр реабилитации детей, 18 человек травмированы, из них 6 детей, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.
Сумы: спасатели ликвидируют последствия российского ракетного удара. Накануне враг нанес удар по учебному заведению, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом. В результате атаки частично разрушено здание, возникло возгорание. Взрывной волной повреждены многоквартирные жилые дома. Чрезвычайники оперативно ликвидировали очаги горения. По предварительной информации, травмированы 18 человек, из них 6 детей
Сейчас, как указано, проводятся аварийно-восстановительные работы.
Росія завдала ракетного удару по дитячому центру в Сумах1 сентября 2024, 19:21 • 32506 просмотров