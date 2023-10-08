У Сухопутних військах показали, як за допомогою дрона знищили спостережний пункт ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Сухопутні війська Збройних сил України опублікували відео знищення ворожого спостережного пункту, пише УНН.
На відео продемонстрована робота пілота БПЛА з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Цитата
«Командна робота. Пілот квадрокоптеру виявив спостережний пункт ворога. Пілот FPV знищив і чатового, і спостережний пункт», - йдеться у підписі до відео.
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