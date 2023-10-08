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В Сухопутных войсках показали, как с помощью дрона уничтожили наблюдательный пункт врага

Киев • УНН

 • 816272 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали видео уничтожения вражеского наблюдательного пункта, пишет УНН.

На видео продемонстрирована работа пилота БПЛА с 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Цитата

«Командная работа. Пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. Пилот FPV уничтожил и чатового, и наблюдательный пункт», - говорится в подписи к видео.

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