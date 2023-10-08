В Сухопутных войсках показали, как с помощью дрона уничтожили наблюдательный пункт врага
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины опубликовали видео уничтожения вражеского наблюдательного пункта, пишет УНН.
На видео продемонстрирована работа пилота БПЛА с 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
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«Командная работа. Пилот квадрокоптера обнаружил наблюдательный пункт врага. Пилот FPV уничтожил и чатового, и наблюдательный пункт», - говорится в подписи к видео.
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