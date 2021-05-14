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У суді на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина” замінили суддівський склад

Київ • УНН

 • 15508 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У судовому процесі за апеляційною скаргою дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна проти рішення суду першої інстанції на користь української компанії “Журавлина” замінили суддівський склад, передає УНН з посиланням на ухвалу Північного апеляційного господарського суду. 

У суді на 123 мільйони гривень між Scania та “Журавлина” замінили суддівський склад

Цитата

“Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями апеляційна скарга перебувала в колегії суддів у складі головуючого судді: Ткаченка Б.О., суддів: Ходаківська І.П., Євсіков О.О. Розпорядженням керівника апарату від 28.04.2021 у зв’язку з перебування головуючого судді Ткаченка Б.О. на лікарняному справу № 918/914/19 передано головуючому судді Коробенко Г.П., судді: Кравчук Г.А., Козир Т.П.”, — йдеться в тексті Ухвали.

Деталі

Разом із тим визначена нарешті й дата наступного судового засідання у справі Scania Україна проти “Журавлини”. Так, розгляд апеляційної скарги Scania Україна на рішення Господарського суду Київської області призначено на 18 травня у приміщенні Північного апеляційного господарського суду.

Scania VS “Журавлина”: суть конфлікту

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania та українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

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Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

У результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” за 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Scania Україна заручилася підтримкою народних депутатів з “Слуги народу”, зокрема, голови Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галини Янченко, яка в своєму блозі чітко озвучує позицію тільки шведської компанії і свої сумніви в неупередженості суду першої інстанції. 

Позицію Scania в пресі неодноразово озвучував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, називаючи українську систему правосуддя корумпованою, через що подальші шведські інвестиції можуть виявитися під питанням.

Із останніх, на думку експертів, спроб тиску на суд з боку Scania можна назвати розміщення поряд з будівлею Північного апеляційного господарського суду білборду з символікою компанії так натяком на те, що від рішень суду залежать інвестиції в Україну. 

При цьому за цей час українській компанії “Журавлина” в судовому порядку вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

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