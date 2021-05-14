В суде на 123 миллиона гривен между Scania и "Журавлына" заменили судейский состав
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В судебном процессе по апелляционной жалобе дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина против решения суда первой инстанции в пользу украинской компании "Журавлына" заменили судейский состав, передает УНН со ссылкой на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда.
Цитата
“Согласно выписке из протокола автоматизированного распределения судебного дела между судьями апелляционная жалоба находилась в коллегии судей в составе председательствующего судьи Ткаченко Б.А., судей: Ходаковская И.П., Евсиков А.А. Распоряжением руководителя аппарата от 28.04.2021 в связи с пребыванием судьи Ткаченко Б.А. на больничном дело № 918/914/19 передано председательствующему судье Коробенко Г.П., судьи: Кравчук Г.А., Козырь Т.П.”, — говорится в тексте Постановления.
Детали
Вместе с тем определена наконец и дата следующего судебного заседания по делу Scania Украины против “Журавлыны”. Так, рассмотрение апелляционной жалобы Scania Украины на решение Хозяйственного суда Киевской области назначено на 18 мая в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда.
Scania VS “Журавлына”: суть конфликта
Судебные процессы между дистрибьютором шведских грузовиков Scania и украинским предприятием “Журавлына” продолжаются вот уже около девяти лет.
Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинцами разорваны, хотя договоры все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт о конфликте Scania и “Журавлына”: иностранный производитель не должен переступать решение судебной системы
С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.
В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа “Журавлыны” за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Scania Украина заручилась поддержкой народных депутатов из “Слуги народа”, в частности, председателя Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галины Янченко, которая в своем блоге четко озвучивает позицию только шведской компании и свои сомнения в беспристрастности суда первой инстанции.
Позицию Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, называя украинскую систему правосудия коррумпированной, из-за чего дальнейшие шведские инвестиции могут оказаться под вопросом.
С последних, по мнению экспертов, попыток давления на суд со стороны Scania можно назвать размещение рядом со зданием Северного апелляционного хозяйственного суда билборда с символикой компании как намек на то, что от решений суда зависят инвестиции в Украину.
При этом за это время украинской компании “Журавлына” в судебном порядке удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.