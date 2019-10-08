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У СЦКК закликали ОБСЄ зафіксувати обстріли ділянок розведення військ у Золотому

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" на ділянках розведення військ на Донбасі, зокрема у Золотому. Про це повідомляється на офіційній сторінці СЦКК у Facebook, передає УНН.

У СЦКК закликали ОБСЄ зафіксувати обстріли ділянок розведення військ у Золотому

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник вкотре порушив режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 07 жовтня, ворог здійснив обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське (3 рази), Травневе, Чермалик, Гладосове, Новгородське, Золоте-4 застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм (27 мін) та міномети калібру 82 мм (26 мін).

Крім того, вчора НЗФ РФ здійснили 2 обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї ділянки розведення №2 (Золоте 4).

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також наполягає здійснити вплив на НЗФ РФ з метою збереження досягнутого перемир’я", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 7 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню.

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