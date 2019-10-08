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В СЦКК призвали ОБСЕ зафиксировать обстрелы участков разведения войск в Золотом

Киев • УНН

 • 11785 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" на участках разведения войск на Донбассе, в частности в Золотом. Об этом сообщается на официальной странице СЦКК в Facebook, передает УНН.

В СЦКК призвали ОБСЕ зафиксировать обстрелы участков разведения войск в Золотом

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник в который раз нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, 07 октября, враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское (3 раза), Майское, Чермалык, Гладосово, Новгородское, Золотое-4 применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (27 мин) и минометы калибра 82 мм (26 мин).

Кроме того, вчера НВФ РФ осуществили 2 обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия участка разведения №2 (Золотое 4).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает оказать влияние на НВФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия", - отмечается в сообщении.

Напомним, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

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