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У Страсбурзі відбудеться акція за участі родин українських військовополонених – Кравчук

У Страсбурзі відбудеться акція за участі родин українських військовополонених – Кравчук

Київ • УНН

 • 17558 перегляди

Завтра у Страсбурзі пройде акція за участі родин українських військовополонених. Мета - тиск на росію для прискорення процесу повернення полонених, який вона гальмує.

Завтра у Страсбурзі відбудеться акція за участі родин українських військовополонених. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга Народу", членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Завтра вранці, о 9:00 за Києвом ми будемо мати спільну акцію з родинами полонених військових. Безумовно – це сигнал до інших країн, щоб вони тиснули на росію. Тому що, це ж не Україна не хоче повертати своїх полонених. Ми подаємо абсолютно всі списки. Це росія гальмує (цей процес – ред.)", - сказала Кравчук.

Вона наголосила, що публічний тиск – важливий.

"Публічний тиск важливий, але в першу чергу потрібно розуміти на кого ми тиснемо. Не хоче повертати полонених, чи повертає дуже повільно саме російська федерація", - зазначила Кравчук.

Доповнення

На порядку денному осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи такі питання, як зокрема, нові механізми з повернення українських військовополонених і цивільних, геноцидна політика рф, кроки зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України, робота Реєстру збитків. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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