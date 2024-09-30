В Страсбурге состоится акция с участием семей украинских военнопленных - Кравчук

Завтра в Страсбурге состоится акция с участием семей украинских военнопленных. Об этом сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга Народа", член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Завтра утром, в 9:00 по Киеву мы будем иметь совместную акцию с семьями пленных военных. Безусловно - это сигнал к другим странам, чтобы они давили на россию. Потому что, это же не Украина не хочет возвращать своих пленных. Мы подаем абсолютно все списки. Это россия тормозит (этот процесс - ред.)", - сказала Кравчук.

Она подчеркнула, что публичное давление - важно.

"Публичное давление важно, но в первую очередь нужно понимать на кого мы давим. Не хочет возвращать пленных, или возвращает очень медленно именно российская федерация", - отметила Кравчук.

Дополнение

На повестке дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы такие вопросы, как в частности, новые механизмы по возвращению украинских военнопленных и гражданских, геноцидная политика рф, шаги по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины, работа Реестра убытков.