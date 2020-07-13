У столиці за вихідні сталося понад 150 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У Києві за вихідні сталося понад 150 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"У Києві з 11 липня по 12 липня сталося 153 ДТП, з них 10 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.
Водій, що спричинив ДТП з чотирма загиблими під Києвом, затриманий.
Прокуратура готує чоловіку оголошення підозри.