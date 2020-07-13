В столице за выходные произошло более 150 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве за выходные произошло более 150 ДТП. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 11 июля по 12 июля произошло 153 ДТП, из них 10 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.
Водитель, который подозревается в совершении ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, задержан.
Прокуратура готовит мужчине объявление о подозрении.