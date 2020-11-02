У столиці за вихідні сталося близько 230 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві за вихідні сталося 228 дорожньо-транспортних пригод. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"За 31 жовтня та 1 листопада патрульні поліцейські Києва оформили 214 ДТП без травмованих. 14 ДТП були з потерпілими", - сказали у пресслужбі.
Як повідомлялося, на дорогах України з'являться "заспокоювачі" дорожнього руху.
Нагадаємо, близько 100 ДТП сталося на Київщині за вихідні, одна людина загинула.