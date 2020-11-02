В столице за выходные произошло около 230 ДТП

"За 31 октября и 1 ноября патрульные полицейские Киева оформили 214 ДТП без травмированных. 14 ДТП были с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, на дорогах Украины появятся "успокоители" дорожного движения.

Напомним, около 100 ДТП произошло в Киевской области за выходные, один человек погиб.