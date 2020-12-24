У столиці за минулу добу сталося понад 340 ДТП

“За вчорашню добу у місті Києві зареєстровано 342 повідомлення про ДТП”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що упродовж ночі на дорогах міста працювало 225 одиниць спецтехніки та 34 бригади з ручного прибирання, які очищали дороги, тротуари.

Нагадаємо, у Київській області за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод, чотири людини загинули.



Також на ранок четверга, 24 грудня, у шести областях випадав сніг, на частині України — тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений.