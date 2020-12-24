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У столиці за минулу добу сталося понад 340 ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. На тлі ускладнення погодних умов, у Києві за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 340 дорожньо-транспортних пригод. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

У столиці за минулу добу сталося понад 340 ДТП

“За вчорашню добу у місті Києві зареєстровано 342 повідомлення про ДТП”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що упродовж ночі на дорогах міста працювало 225 одиниць спецтехніки та 34 бригади з ручного прибирання, які очищали дороги, тротуари.

Нагадаємо, у Київській області за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод, чотири людини загинули.

Також на ранок четверга, 24 грудня, у шести областях випадав сніг, на частині України — тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений.

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