В столице за прошедшие сутки произошло более 340 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. На фоне осложнения погодных условий, в Киеве за минувшие сутки, 23 декабря, произошло более 340 ДТП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
“За вчерашние сутки в Киеве зарегистрировано 342 сообщение о ДТП”, — говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в течение ночи на дорогах города работало 225 единиц спецтехники и 34 бригады с ручной уборки, которые очищали дороги, тротуары.
Напомним, в Киевской области за минувшие сутки, 23 декабря, произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.
Также на утро четверга, 24 декабря, в шести областях выпадал снег, на части Украины — туманы. Проезд основными дорогами обеспечен.