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У столиці за добу зафіксували 868 хворих на коронавірус, померли - 24 людини

Київ • УНН

 • 15714 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Минулої доби у Києві зафіксували 868 хворих коронавірус, померли — 24 людини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

“Ще 868 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 195 498 ). 492 жінки віком від 20 до 92 років. 355 чоловіків віком від 18 до 89 років. 11 дівчаток від 6 місяців до 16 років, та 10 хлопчиків від 2 років до 14 років”, — зазначив мер.

Деталі

Усього за минулу добу зафіксували 24 летальних випадки від вірусу, серед них 9 жінок, та 15 чоловіків. Загалом ця цифра становить 4591. Крім того, захворіли 17 медиків.

За даними очільника міста, за минулу добу було 92 госпіталізованих хворих на коронавірус, окрім того, 197 людей госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Зазначається, що 1 146 людей за добу подолали коронавірус, всього таких людей 123 977.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (192), Шевченківському (144), Солом’янському (126).

Крім того, у медичних закладах столиці лікуються 2 564 хворих на коронавірус. 1834 пацієнти знаходяться у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 2 186 людей.

Контекст

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 травня столиця знімає низку карантинних обмежень. Зокрема, весь громадський транспорт відновлює перевезення пасажирів без спеціальних перепусток.

Також з 1 травня Київ офіційно вийде з “червоної” зони. У столиці буде встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

Українські Національні Новини

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