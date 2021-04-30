В столице за сутки зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли - 24 человека

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 69932 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128698 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 183996 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185974 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270794 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313376 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156925 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142883 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 268578 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126287 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 208725 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 102808 просмотра
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 40022 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 177439 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 51244 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 313360 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 268566 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 424466 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 390498 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 373939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 51244 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 177439 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 208725 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 189819 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 270785 просмотра
Актуальное
В столице за сутки зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли - 24 человека

В столице за сутки зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли - 24 человека

Киев  •  УНН

 • 15707 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера в Киеве зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли — 24 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

“Еще 868 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 195 498). 492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет. 355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. 11 девочек от 6 месяцев до 16 лет, и 10 мальчиков от 2 лет до 14 лет”, — отметил мэр.

Детали

Всего за минувшие сутки зафиксировали 24 летальных случая от вируса, среди них 9 женщин, и 15 мужчин. В целом эта цифра составляет 4591. Кроме того, заболели 17 медиков.

По данным главы города, за минувшие сутки было 92 госпитализированных больных коронавирусом, кроме того, 197 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Отмечается, что 1146 человек в сутки преодолели коронавирус, всего таких людей 123 977.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (192), Шевченковском (144), Соломенском (126).

Кроме того, в медицинских учреждениях столицы лечатся 2564 больных коронавирусом. 1834 пациенты находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2186 человек.

Контекст

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 мая столица снимает ряд карантинных ограничений. В частности, весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков.

Также с 1 мая Киев официально выйдет из “красной” зоны. В столице будет установлено “желтый” уровень эпидемической опасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы