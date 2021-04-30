В столице за сутки зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли - 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера в Киеве зафиксировали 868 больных коронавирусом, умерли — 24 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, пишет УНН.
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“Еще 868 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 195 498). 492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет. 355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. 11 девочек от 6 месяцев до 16 лет, и 10 мальчиков от 2 лет до 14 лет”, — отметил мэр.
Детали
Всего за минувшие сутки зафиксировали 24 летальных случая от вируса, среди них 9 женщин, и 15 мужчин. В целом эта цифра составляет 4591. Кроме того, заболели 17 медиков.
По данным главы города, за минувшие сутки было 92 госпитализированных больных коронавирусом, кроме того, 197 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Отмечается, что 1146 человек в сутки преодолели коронавирус, всего таких людей 123 977.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (192), Шевченковском (144), Соломенском (126).
Кроме того, в медицинских учреждениях столицы лечатся 2564 больных коронавирусом. 1834 пациенты находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 2186 человек.
Контекст
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 мая столица снимает ряд карантинных ограничений. В частности, весь общественный транспорт восстанавливает перевозки пассажиров без специальных пропусков.
Также с 1 мая Киев официально выйдет из “красной” зоны. В столице будет установлено “желтый” уровень эпидемической опасности.