У столиці водій Toyota ледь не збив пішоходів на тротуарі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Солом’янському районі столиці автомобіль Toyota вилетів на тротуар, збив знак, врізався в дерево. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.
“Попередньо, водій Toyota, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вилетів на тротуар, збив знак і врізався в дерево. В крові виявили 2.31 проміле", - розповіли у поліції.
Зі свого боку у мережі Facebook очевидці повідомили, що під час ДТП пішоходи ледь встигли відскочити.
"Намагався втекти в "швидкої". Один з очевидців мало не довів до самосуду”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів отримали травми 5 людей, у тому числі — дівчина-підліток.
Як повідомляв УНН, у Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні.