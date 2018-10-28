В столице водитель Toyota едва не сбил пешеходов на тротуаре
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Соломенском районе столицы автомобиль Toyota вылетел на тротуар, сбил знак, врезался в дерево и едва не задел пешеходов. Об этом этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.
"Предварительно, водитель Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, сбил знак и врезался в дерево. В крови обнаружили 2.31 промилле ", - рассказали в полиции.
Со своей стороны в сети Facebook очевидцы сообщили, что во время ДТП пешеходы едва успели отскочить.
"Пытался убежать от "скорой". Один из очевидцев чуть не довел до самосуда", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобиля в получили травмы 5 человек, в том числе - девушка-подросток.
Как сообщал УНН, в Харьковской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и рейсового автобуса с 35 пассажирами в салоне.