У столиці викрали більше тисячі люків

"Упродовж 2018 року на вулично-дорожній мережі міста Києва було викрадено 1139 решіток зливоприймачів та люків оглядових колодязів, унаслідок чого підприємствам "Київавтодору" нанесено збитків на суму 1,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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У адміністрації зазначили, що останнім часом у столиці зросла кількість випадків викрадення кришок оглядових колодязів та решіток зливоприймачів.

Як повідомляв УНН, у Києві піймали викрадачів каналізаційних люків.