В столице похитили более тысячи люков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За прошлый год на улицах Киева похитили 1139 решеток водостоков и люков смотровых колодцев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В течение 2018 на улично-дорожной сети города Киева было похищено 1139 решеток водостоков и люков колодцев, вследствие чего предприятиям "Киевавтодора" нанесен ущерб на сумму 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.
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В администрации отметили, что в последнее время в столице увеличилось количество случаев похищения крышек смотровых колодцев и решеток водостоков.
Как сообщал УНН, в Киеве поймали похитителей канализационных люков.