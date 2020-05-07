У столиці відновили роботу 10 ринків - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві почали працювати 10 ринків, найближчим часом планується відкрити всього 37 ринків. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У столиці мають відкритися 37 ринків, вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки. На сьогодні у Києві почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", "Базар" на Лісовій, а також "Феофанський", "Одеський", "Вигорівський" та "Бессарабський". Інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням відповідних норм", - зазначив він.
Нагадаємо, станом на вчора в Україні відкрилась більша половина продовольчих ринків, а саме - 469 ринків з 872.