У столиці відновили роботу 10 ринків - Кличко

"У столиці мають відкритися 37 ринків, вони відкриваються поступово, оскільки повинні виконати всі регламенти і вимоги з безпеки. На сьогодні у Києві почали працювати 10 ринків: "Деміївський", "Маяк", "Печерський", "Володимирський", "Базар" на Лісовій, а також "Феофанський", "Одеський", "Вигорівський" та "Бессарабський". Інші ринки відкриватимуть, як тільки вони будуть готові працювати з дотриманням відповідних норм", - зазначив він.

Нагадаємо, станом на вчора в Україні відкрилась більша половина продовольчих ринків, а саме - 469 ринків з 872.