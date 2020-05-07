В столице возобновили работу 10 рынков - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве начали работать 10 рынков, в ближайшее время планируется открыть всего 37 рынков. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице должны открыться 37 рынков, они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. На сегодня в Киеве начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", "Базар" на Лесной, а также "Феофанский", "Одесский", "Вигоровський" и "Бессарабский". Другие рынки будут открывать, как только они будут готовы работать с соблюдением соответствующих норм", - отметил он.
Напомним, на сегодня в Украине открылось больше половины продовольственных рынков, а именно - 469 рынков из 872.