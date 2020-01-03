У столиці відключили воду на чотирьох вулицях
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві відсутнє водопостачання холодної води на чотирьох вулицях. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".
"Станом на 10:00 3-го січня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за адресами: вул. Сирецька, 27, 31-33, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 44-84, вул. Павлоградська, 4-17, вул. Білицька, 15-19, 41/43, 45, 55, 44-102, вул. Лісорубна, 4-20", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що ремонтні бригади "Київводоканалу" вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Ремонтні роботи мають виконати впродовж однієї доби.
Нагадаємо, на Луганщині без водопостачання залишаються 23 тис. абонентів.