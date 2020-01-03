В столице отключили воду на четырех улицах

"По состоянию на 10:00 3-го января временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам: ул. Сырецкая, 27, 31-33, 46, 48, 48А, 50, 52, 56, 44-84, ул. Павлоградский, 4-17 , ул. Белицкая, 15-19, 41/43, 45, 55, 44-102, ул. Лесорубная, 4-20", - говорится в сообщении.

Указано, что ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ремонтные работы должны выполнить в течение суток.

Напомним, в Луганской области без водоснабжения остаются 23 тыс. абонентов.