У столиці цього року знищили понад 900 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. З початку поточного року у Києві вилучено та знищено 901 вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє УНН у пресслужбі ГУ ДСНС у столиці.
"Всього з початку року на території міста Києва вилучено та знищено 901 вибухонебезпечний предмет", - вказали у відомстві.
Черговий такий випадок стався 29 вересня. У Деснянському районі столиці, на вулиці Пухівській, 1, виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.
Групою піротехнічних робіт мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.
Нагадаємо, з 1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки.