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З 1 жовтня по областях стартує місячник добровільної здачі зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Із 1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть до поліції зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

З 1 жовтня по областях стартує місячник добровільної здачі зброї

Як наголосили в поліції, мета заходів - протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухонебезпечних предметів, а також профілактики злочинів, пов’язаних з її використанням.

Поліція повідомляє, що зберігання зброї без дозвільних документів – це кримінальне правопорушення. Згідно зі ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, воно тягне за собою покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Однак, ч. 3 ст. 263 ККУ гарантує звільнення від кримінальної відповідальності, якщо добровільно здати небезпечні предмети до поліції.

Також у подальшому можна оформити відповідні документи на здану мисливську зброю, зареєструвати її в особисту власність і володіти нею вже на законних підставах.

Крім поліції Донеччини про початок старту з 1 жовтня місячника здачі зброї, боєприпасів та вибухівки повідомили, зокрема, і в управліннях поліції Луганщини, Кіровоградщини, Одещини, Вінниччини, Хмельниччини, Львівщини та Івано-Франківщини.

Заходи щодо добровільного роззброєння триватимуть до 31 жовтня.

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал зброї.

Українські Національні Новини

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