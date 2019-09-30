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В столице в этом году уничтожили более 900 взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 11382 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. С начала текущего года в Киеве изъято и уничтожено 901 взрывоопасный предмет. Об этом сообщает УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в столице.

В столице в этом году уничтожили более 900 взрывоопасных предметов

"Всего с начала года на территории города Киева изъято и уничтожено 901 взрывоопасный предмет", - указали в ведомстве.

Очередной такой случай произошел 29 сентября. В Деснянском районе столицы, на улице Пуховской, 1, обнаружен артиллерийский снаряд АС-76 мм времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаруженные боеприпасы были изъяты и уничтожены на полигоне.

Напомним, с 1 октября стартует месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

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