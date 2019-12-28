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У столиці судитимуть чоловіка, який вбив та розчленував знайому

У столиці судитимуть чоловіка, який вбив та розчленував знайому

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Столичні поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який вбив та розчленував знайому. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві. 

Як повідомляв УНН, жорстоке вбивство жінки сталося у серпні цього року в Дніпровському районі столиці. Тоді до поліції від мешканців житлового масиву Русанівка надійшло повідомлення про те, що на березі каналу виявили пакети з фрагментами жіночого тіла. 

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, слідчі та оперативники встановили, що фрагменти тіла належать місцевій жительці, 1984 року народження, яку розшукували як безвісті зниклу за заявою її матері:

"У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до вбивства жінки причетний її 38-річний знайомий. Як з’ясувалося, напередодні у квартирі зловмисника вони разом вживали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ніж та вдарив ним в голову жінки. Аби приховати сліди злочину, чоловік розчленував її тіло, а останки у пакетах виніс та викинув у канал".

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За рішенням суду на період досудового розслідування чоловік перебував під вартою. 

"Слідчі у повному обсязі зібрали доказову базу причетності фігуранта до вчинення тяжкого злочину, а це – висновки експертиз, наявність речових доказів та покази свідків. Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 досудове розслідування завершено та матеріали провадження з обвинувальним актом передано до Дніпровського районного суду", - додав Олександр Кузьмін. 

Українські Національні Новини

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