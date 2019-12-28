В столице будут судить мужчину, который убил и расчленил знакомую
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Столичные полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который убил и расчленил знакомую. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
Как сообщал УНН, жестокое убийство женщины произошло в августе этого года в Днепровском районе столицы. Тогда в полицию от жителей жилого массива Русановка поступило сообщение о том, что на берегу канала обнаружили пакеты с фрагментами женского тела.
Как рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, следователи и оперативники установили, что фрагменты тела принадлежат местной жительнице, 1984 года, которую разыскивали как без вести пропавшую по заявлению ее матери:
"В ходе розыскных мероприятий оперативники установили, что к убийству женщины причастен ее 38-летний знакомый. Как выяснилось, накануне в квартире злоумышленника они вместе употребляли спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил нож и ударил им в голову женщины. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил ее тело, а останки в пакетах вынес и выбросил в канал".
По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По решению суда на период досудебного расследования мужчина находился под стражей.
"Следователи в полном объеме собрали доказательную базу причастности фигуранта к совершению тяжкого преступления, а это - выводы экспертиз, наличие вещественных доказательств и показания свидетелей. Под процессуальным руководством местной прокуратуры № 4 досудебное расследование завершено и материалы производства с обвинительным актом переданы в Днепровский районный суд" , - добавил Александр Кузьмин.