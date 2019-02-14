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У столиці спостерігається максимальний рівень заторів

У столиці спостерігається максимальний рівень заторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Станом на 9:05 на дорогах Києва спостерігається максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Максимальний рівень заторів спостерігається на проспекті Перемоги, Академіка Палладіна та Великій Окружній дорозі, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Семена Скляренка, Богдана Хмельницького, Короленківській, Басейній, Великій Житомирській, бульварі Дружби народів, проспекті Голосіївському та Валерія Лобановського.

Також затори скували вулицю Велику Васильківську, Хрещатик, Борщагівську та Жилянську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Набережно-Рибальську, бульвар Лесі Українки, вулицю Антоновича, Степана Бандери, Петра Сагайдачного, Глибочицьку, Нижній Вал, В’ячеслава Чорновола, Бессарабську площу та Наддніпрянське шосе.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті та проспекті Соборності, Русанівській набережній та бульварі Перова, на вулиці Братиславській, Здолбунівській, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Євгена Сверстюка, а також на проспекті Генерала Ватуніна, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана та Петра Григоренка.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному, Дарницькому, Південному та на мості Патона рух ускладнений в бік центру, водночас на мосту Метро можна проїхати вільно.

Як раніше повідомляв УНН, "Укравтодор" повідомив про стан проїзду дорогами.

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