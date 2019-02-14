В столице наблюдается максимальный уровень пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. По состоянию на 9:05 на дорогах Киева наблюдается максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Максимальный уровень заторов наблюдается на проспекте Победы, Академика Палладина и Большой Окружной дороге, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Голосеевском и Валерия Лобановского .
Также пробки сковали улицу Большую Васильковскую, Крещатик, Борщаговскую и Жилянскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальскую, бульвар Леси Украинский, улицу Антоновича, Степана Бандеры, Петра Сагайдачного, Глыбочицкую, Нижний Вал, Вячеслава Черновола, Бессарабскую площадь и Надднепрянское шоссе.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте и проспекте Соборности, Русановской набережной и бульваре Перова, на улице Братиславской, Здолбуновской, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка, а также на проспекте Генерала Ватунина, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Бажана и Петра Григоренко.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в сторону центра, одновременно на мосту Метро можно проехать свободно.
Как ранее сообщал, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда по дорогам.