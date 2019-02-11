У столиці шість вулиць залишились без води

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє "Київводоканал" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Станом на 10:00 11-го лютого ремонтні бригади "Київводоканалу" працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані головною диспетчерською", - йдеться у повідомленні.

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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Перемоги, 40А;
вул. Академіка Ромоданова, 6/29;
вул. Гоголівська, 48, 49;
вул. Січових Стрільців, 50-51;
ст. м. "Палац спорту";
вул. Генерала Наумова, 2-58, 13, 15, 17.

У водоканалі уточнили, що орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба.

Нагадаємо, продовжено зміни у роботі тролейбусів № 19, №23 через продовження робіт із відновлення проїжджої частини після аварії на мережах "Київводоканалу".

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