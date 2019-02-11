В столице шесть улиц остались без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает "Киевводоканал" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 10:00 11-го февраля ремонтные бригады "Киевводоканала" работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - говорится в сообщении.
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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
пр-т. Победы, 40А;
ул. Академика Ромоданова, 6/29;
ул. Гоголевская, 48, 49;
ул. Сечевых Стрельцов, 50-51;
ст. м. "Дворец спорта";
ул. Генерала Наумова, 2-58, 13, 15, 17.
В водоканале уточнили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки.
Напомним, продлены изменения в работе троллейбусов № 19, №23 за продолжения работ по восстановлению проезжей части после аварии на сетях "Киевводоканала".