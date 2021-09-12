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У столиці Сербії пройшли масові протести на захист навколишнього середовища

У столиці Сербії пройшли масові протести на захист навколишнього середовища

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Белграді близько 2 тис. чоловік вийшли на вулиці в суботу, 11 вересня, закликаючи уряд Сербії не давати міжнародної компанії Rio Tinto дозволу на створення літієвого рудника на заході країни. Ініціювали демонстрацію 30 сербських організацій, що займаються захистом навколишнього середовища, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Крім іншого, учасники протесту закликали політиків посилити законодавство з охорони природи і анулювати всі свої зобов’язання перед компанією Rio Tinto. Під відповідною петицією раніше поставили свої підписи близько ста тисяч чоловік.

На якийсь час еко-активісти перекрили один з основних мостів Белграда. На плакатах, які тримали в руках учасники акції, було написано: “Rio Tinto, йди”.

Rio Tinto має намір вкласти в проект 2 млрд євро

Уряд Сербії погодився передати компанії Rio Tinto права на розробку літієвого рудника заради підтримки національної економіки. Зі свого боку, глава Rio Tinto при укладенні договору пообіцяв дотримуватися як національне законодавство Сербії, так і приписи ЄС в області захисту навколишнього середовища.

Літій використовується, в тому числі, для виробництва батарей для електромобілів. У липні компанія Rio Tinto взяла на себе зобов’язання інвестувати в проект 2,4 млрд доларів.

Екологічні проблеми Сербії

За даними швейцарської компанії IQAir, що займається моніторингом якості повітря, в 2019 році Сербія посідала п’яте місце в рейтингу найбільш забруднених країн Європи. Негативний вплив на якість повітря в Сербії надають, крім іншого, що працюють на вугіллі заводи, якими керують китайські підприємства. Промислове забруднення торкнулося і сербських річок.

Нагадаємо

Країни, найбільш вразливі до зміни клімату, закликають до “надзвичайного пакту”, щоб впоратися з підвищенням температури.

Недавнє дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату передбачає, що порогове значення буде подолано трохи більше як за десять років при нинішніх темпах викидів вуглецю.

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