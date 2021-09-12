В столице Сербии прошли массовые протесты в защиту окружающей среды

Детали

Помимо прочего, протестующие призвали политиков ужесточить законодательство по охране природы и аннулировать все свои обязательства перед компанией Rio Tinto. Под соответствующей петицией ранее поставили свои подписи около ста тысяч человек.

На время эко-активисты перекрыли один из основных мостов Белграда. На плакатах, которые держали в руках участники акции, было написано: "Rio Tinto, уходи".

Rio Tinto намерена вложить в проект 2 млрд евро

Правительство Сербии согласилось передать компании Rio Tinto права на разработку литиевого рудника ради поддержки национальной экономики. Со своей стороны, глава Rio Tinto при заключении договора пообещал соблюдать как национальное законодательство Сербии, так и предписания ЕС в области защиты окружающей среды.

Литий используется, в том числе, для производства батарей для электромобилей. В июле компания Rio Tinto обязалась инвестировать в проект 2,4 млн долларов.

Экологические проблемы Сербии

По данным швейцарской компании IQAir, занимающейся мониторингом качества воздуха, в 2019 году Сербия занимала пятое место в рейтинге самых загрязненных стран Европы. Негативное влияние на качество воздуха в Сербии оказывают, помимо прочего, работающих на угле заводы, которыми управляют китайские предприятия. Промышленное загрязнение затронуло и сербских рек.

Напомним

Страны, наиболее уязвимы к изменению климата, призывают к "чрезвычайному пакту", чтобы справиться с повышением температуры.

Недавнее исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует, что пороговое значение будет преодолен чуть более чем за десять лет при нынешних темпах выбросов углерода.