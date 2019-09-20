У столиці проходить марш за клімат
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Вулицями у центрі української столиці проходить частина Міжнародного маршу за клімат, пише УНН з посиланням на організаторів події.
На акцію в Києві зібралося декілька сотень людей з різних міст, організатори розраховують на понад одну тисячу учасників.
Мітингарі української складової Маршу заявили ряд вимог до влади, а саме: оголосити про національний курс переходу на 100% відновлюваних джерел енергії та поступово досягати його до 2050 року; відмовитись від будівництва нових електростанцій на викопному паливі та визначити шлях до повної декарбонізації економіки України; повною мірою використати потенціал енергозбереження в усіх секторах; розвивати громадський електротранспорт та велоінфраструктуру у містах; заборонити використання, імпорт та виробництво одноразового посуду, пакетів.
Марш розпочався на Михайлівській площі, пройшов вулицями Трьохсвятительською та через вулицю Михайла Грушевського дійшов до будівлі Кабінету міністрів.
Як передавав УНН, у всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат.