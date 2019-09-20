В столице проходит марш за климат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По улицам в центре украинской столицы проходит часть Международного марша за климат, пишет УНН со ссылкой на организаторов события.
На акцию в Киеве собралось несколько сотен человек с разных городов, организаторы рассчитывают на более чем одну тысячу участников.
Митингующие украинской составляющей Марша заявили ряд требований к власти, а именно: объявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии и постепенно достигать его к 2050 году; отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины; в полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах; запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.
Марш начался на Михайловской площади, прошел по улицам Трехсвятительской и через улицу Михаила Грушевского дошел до здания Кабинета министров.
Как сообщал УНН, во всем мире начался Международный марш за климат.