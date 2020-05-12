У столиці працюють понад 17 тисяч медсестер, 426 із них з хворими на коронавірус - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У столичних медзакладах зараз працюють 17 070 медсестер. 426 із них – з пацієнтами з коронавірусом. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні професійне свято в багатьох медиків, які рятують життя українців – День медсестри. У столичних медзакладах зараз працюють 17070 медсестер. 426 із них – із хворими на коронавірус. Дорогі наші медсестри, ви допомагаєте лікувати людей, доглядати за хворими. Ваша місія сьогодні – не тільки відповідальна, а й небезпечна. Та ви щодня йдете на роботу, ризикуючи своїм здоров’ям. Я вітаю вас зі святом і бажаю сил та здоров’я, миру і благополуччя", – сказав Кличко.
Також мер наголосив, що місто і надалі підтримуватиме медпрацівників і буде створювати гідні умови для їх праці та оплати за неї.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні не вистачає понад 35 тисяч медсестер.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.