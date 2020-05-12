В столице работают более 17 тысяч медсестер, 426 из них с больными коронавирусом - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В столичных медучреждениях сейчас работают 17 070 медсестер. 426 из них - с пациентами с коронавирусом. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня профессиональный праздник у многих медиков, которые спасают жизнь украинцев - День медсестры. В столичных медучреждениях сейчас работают 17070 медсестер. 426 из них - с больными коронавирусом. Дорогие наши медсестры, вы помогаете лечить людей, ухаживать за больными. Ваша миссия сегодня - не только ответственная, но и опасна. Но вы ежедневно идете на работу, рискуя своим здоровьем. Я поздравляю вас с праздником и желаю сил и здоровья, мира и благополучия", - сказал Кличко.
Также мэр отметил, что город и в дальнейшем будет поддерживать медработников и будет создавать достойные условия для их работы и оплаты за нее.
Как ранее сообщал УНН, в Украине не хватает более 35 тысяч медсестер.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов поздравил со Всемирным днем медицинских сестер и братьев, который отмечается 12 мая, и поблагодарил медиков за заботу и преданность.