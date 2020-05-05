У столиці обікрали співробітника Офісу Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві невідомі обікрали помешкання співробітника Офісу Генпрокурора. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася між 1 та 3 травням. Невстановлена особа через балкон проникла до квартири співробітника Офісу Генпрокурора, звідки викрала гроші та цінності, а також пістолет Форт з набоями до нього.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
Нагадаємо, чоловіку на Київщині повідомили підозру за напади з пістолетом на АЗС.