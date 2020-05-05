В столице обокрали сотрудника Офиса Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве неизвестные обокрали квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Произошел инцидент между 1 и 3 мая. Неустановленное лицо через балкон проникло в квартиру сотрудника Офиса Генпрокурора, откуда похитило деньги и ценности, а также пистолет Форт с патронами к нему.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Напомним, мужчине в Киевской области сообщили подозрение за нападения с пистолетом на АЗС.