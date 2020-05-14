У столиці коронавірус виявили у 259 медиків

"У столиці, наприклад, уже 259 хворих медиків. 29 із них перебувають сьогодні у стаціонарах лікарень. Це люди, які щодня рятують здоров'я та життя киян. І яких ми повинні берегти, бо хто нам потім допомагатиме? Більшість лікарів, медперсоналу були інфіковані на роботі. Інколи, навіть не знаючи, що мають справу з хворим на коронавірус. Адже чимало людей переносять цю хворобу без симптомів, але заражають інших", - сказав Кличко.

За словами мера, менша частина медиків заразилися у побуті, в спілкуванні поза роботою. Як наприклад, Олексій Ареф'єв – лікар-невролог міської лікарні №1, відеозвернення якого Кличко продемонстрував під час онлайн пресконференції. Олексій Ареф'єв вже подолав хворобу.

Як повідомлялося в УНН, Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 14 травня в Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу.