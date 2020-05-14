В столице коронавирус обнаружили у 259 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на утро четверга в столице коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 259 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В столице, например, уже 259 больных медиков. 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц. Это люди, которые ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. И каких мы должны беречь, потому что кто нам потом будет помогать? Большинство врачей, медперсонала были инфицированы на работе. Иногда, даже не зная, что имеют дело с больным на коронавирус. Ведь многие переносят эту болезнь без симптомов, но заражают других", - сказал Кличко.
По словам мэра, меньшая часть медиков заразились в быту, в общении вне работы. Например, Алексей Арефьев - врач-невролог городской больницы №1, видеообращение которого Кличко продемонстрировал во время онлайн пресс-конференции. Алексей Арефьев уже преодолел болезнь.
Как сообщалось в УНН, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки.