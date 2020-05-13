У столиці коронавірус виявили у 1960 осіб: серед нових хворих четверо дітей

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 30 людей, серед них один медик. За минулу добу у Києві від коронавірусу померли двоє людей. Усього за цей час 40 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 1960 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли – сім жінок віком від 21 до 82 років та три дівчинки восьми, дев’яти та чотирнадцяти років, та дев’ять чоловіків від 39 до 81 року і хлопчик, якому 13 років", - сказав міський голова.

До лікарень столиці, з його слів, було госпіталізовано за добу 5 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під наглядом лікарів.

Одужало за минулу добу 31 людина. Всього коронавірус подолали 169 мешканців столиці.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні.