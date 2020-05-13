В столице коронавирус обнаружили у 1960 человек: среди новых больных четверо детей

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек, среди них один медик. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время 40 летальных случаев. На сегодня в столице уже 1960 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - семь женщин в возрасте от 21 до 82 лет и три девочки восьми, девяти и четырнадцати лет, и девять мужчин от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет", - сказал городской голова.

В больницы столицы, по его словам, были госпитализированы за сутки 5 пациентов, другие лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 31 человек. Всего коронавирус преодолели 169 жителей столицы.

Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных.