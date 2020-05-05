У столиці доставили понад 34 тисячі наборів першої необхідності для малозабезпечених

"Вже півтора місяці у Києві працює єдиний координаційний центр для допомоги малозахищеним верстам населення. Фахівці центра зібрали та передали у райони міста 36 200 наборів першої необхідності. З них вже понад 34 тисячі соцпрацівники та волонтери доставили людям, які опинились у складних життєвих обставинах", - розповів Кличко.

Нагадаємо, що у Мінсоцполітики розповіли, як можна отримати соцдопомогу під час карантину.