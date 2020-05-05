У столиці доставили понад 34 тисячі наборів першої необхідності для малозабезпечених
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві зібрали та передали у райони міста 36 200 наборів першої необхідності, з них вже понад 34 тисячі доставили людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Вже півтора місяці у Києві працює єдиний координаційний центр для допомоги малозахищеним верстам населення. Фахівці центра зібрали та передали у райони міста 36 200 наборів першої необхідності. З них вже понад 34 тисячі соцпрацівники та волонтери доставили людям, які опинились у складних життєвих обставинах", - розповів Кличко.
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