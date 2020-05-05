В столице доставили более 34 тыс. наборов первой необходимости для малообеспеченных

"Уже полтора месяца в Киеве работает единый координационный центр для помощи малозащищенным слоям населения. Специалисты центра собрали и передали в районы города 36200 наборов первой необходимости. Из них уже более 34 тысяч соцработники и волонтеры доставили людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал Кличко.

Напомним, что в Минсоцполитики рассказали, как можно получить соцпомощь во время карантина.