В столице доставили более 34 тыс. наборов первой необходимости для малообеспеченных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве собрали и передали в районы города 36200 наборов первой необходимости, из них больше 34 тыс. доставили людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Уже полтора месяца в Киеве работает единый координационный центр для помощи малозащищенным слоям населения. Специалисты центра собрали и передали в районы города 36200 наборов первой необходимости. Из них уже более 34 тысяч соцработники и волонтеры доставили людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказал Кличко.
Напомним, что в Минсоцполитики рассказали, как можно получить соцпомощь во время карантина.